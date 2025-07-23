الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

بالأسماء، إصابة 4 عمال في انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد

قنا، فيتو
قنا، فيتو

أصيب 4 عمال بكدمات أثناء سقوطهم من أعلى سقالة للعمل أثناء انهيار جزء من سقف مجمع مواقف نجع حمادي الجديد، التابع لمدينة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت غرفة العمليات بمحافظة قنا بورود بلاغ يفيد إصابة ٤ عمال وهم محمد عباس مهدي ٣٨ سنة، كدمات متفرقة بالجسم، أحمد موسى أحمد ٤٠ سنة، اشتباه كسر بالفقرات، ومعتز حمدي صديق ١٩سنة، كدمات متفرقة بالجسم، يوسف جمال أحمد ٢٢سنة.


كدمات متفرقة بالجسم أثناء سقوطهم من أعلى سقالة أثناء العمل بمجمع مواقف نجع حمادي الجديد بمدينة قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج وجرى التحقيق في الواقعة.

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