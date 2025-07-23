قبل أيام من تسليمها، انهيار مظلات مجمع مواقف قنا الجديد

انهار منذ قليل عدد من المظلات الحديدية بموقع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد بمجمع المواقف بمدينة قنا، مساء اليوم الأربعاء، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لتسليم المشروع رسميًا بنهاية شهر يوليو الجاري.

انهيار مظلات مجمع المواقف بقنا

وتبين أن الحادث وقع داخل الجزء المخصص لسيارات الأجرة، حيث انهارت "التندات" أثناء تنفيذ أعمال تركيبها.

وهرعت فرق العمل إلى رفع الأجزاء المتساقطة، فيما لا تزال الشركات المنفذة تواصل أعمالها الإنشائية داخل الموقع.

وأكدت مصادر ميدانية أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاتها لمراجعة أسباب السقوط، والوقوف على مدى الالتزام بمعايير السلامة والجودة داخل المشروع، خاصة أنه يُعد من المشروعات الحيوية المنتظرة لتطوير قطاع النقل والمواقف بمحافظة قنا.

ويُقام موقف نجع حمادي الجديد على مساحة تبلغ 8000 متر مربع، ويشمل مبنى إداريًا مكونًا من طابقين بمساحة 700 متر مربع، إلى جانب مظلة للمركبات على مساحة 4500 متر، وشبكة طرق داخلية وأرصفة بمساحة 2800 متر مربع. كما يتضمن المشروع إنشاء أسوار وبوابات لتنظيم وتأمين حركة الدخول والخروج.

ويُمثل المشروع نقلة نوعية في ملف تحسين البنية التحتية وتعزيز خدمات النقل الجماعي في المحافظة، ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

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