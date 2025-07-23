ورشة عمل لمناقشة حالات أورام الكبد بمستشفى حميات قنا

عقدت مستشفى حميات قنا ورشة عمل موسعة بحضور عدد من أساتذة الطب بكليات الطب المختلفة، في حضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا.

تم خلال الورشة مناقشة أهم الحالات المترددة على الوحدة خلال الفترة السابقة وإستعراض الفحوص والإجراءات المختلفة التي تم إتخاذها معها.

يُعد هذا اجتماعًا دوريًا لفريق متابعة وعلاج أورام الكبد، ويتكون من أطباء وحدة الفيروسات بمستشفى حميات قنا وأساتذة من كليات الطب في تخصصات الكبد والأورام والأشعة التشخيصية والعلاجية، بهدف مناقشة الحالات المرضية والسعي للوصول إلى أفضل القرارات العلاجية.

الفيروسات الكبدية وأورام الكبد بمستشفى حميات قنا

وأوضح وكيل الوزارة ان مركز علاج الفيروسات الكبدية وأورام الكبد بمستشفى حميات قنا يُعتبر الوحيد في إقليم جنوب الصعيد الذي يقدم خدمة العلاج المناعي لمرضى أورام الكبد مجانًا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

أشرف على الندوة الدكتور سليمان جاد الكريم، مدير وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات قنا والمنظم العام للندوة، وشهدت حضور نخبة من أساتذة الطب، من ضمنهم الدكتور أحمد مصطفى الخلف، أستاذ الأشعة التداخلية،الدكتور حمدي محفوظ أستاذ الكبد والجهاز الهضمي طب الأزهر، الدكتور سمير شحاتة أستاذ طب الأورام بجامعة أسيوط،الدكتور سامح شحاتة أستاذ جراحة الأطفال والعيوب الخلقية بجامعة الإسكندرية، الدكتور محمد عمر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب أسيوط، ونخبة من أساتذة كلية الطب، ومستشفى أورام قنا، ومستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد.

وذكر وكيل الوزارة أن مركز علاج الفيروسات الكبدية وأورام الكبد تم افتتاحه في مارس 2008، حيث عالج أكثر من 50000 مريض حتى الآن، كما تم البدء في مبادرة 100 يوم صحة في أواخر 2019 والتي تضمنت متابعة مبكرة للمرضى ضمن المبادرات الصحية، وبدأ علاج أورام الكبد بالمبادرة الرئاسية في يناير 2022، ويقدم المركز علاجًا حديثًا لأورام الكبد مجانًا، مع تشكيل لجنة خبراء شهرية للفحص والمتابعة.

وأشار وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية للعلاج المبكر لأورام الكبد كان لها أثر كبير على المرضى، حيث ساهمت في تحسين جودة حياتهم من خلال توفير العلاج الحديث مجانًا، وتسريع حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة، كما رفعت نسب الشفاء وقللت من معدلات عودة المرضى للمستشفى، مما عزز رضا المرضى وثقتهم بالخدمات الصحية المقدمة.

هذا وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق المستشفى بقيادة الدكتور سيد الكاشف مدير المستشفى على جهودهم المبذولة في تطوير الخدمات الطبية داخل المستشفى وسعيهم الدائم في خدمة كافة المرضى المترددين على المستشفى، كما قدم الشكر للدكتور سليمان جاد الكريم مدير وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات قنا على جهوده في متابعة وتنظيم العمل وخدمة المرضى.

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