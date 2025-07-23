رسميا، يوفنتوس يجدد عقد نجمه لمدة 5 مواسم

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، تمديد التعاقد مع مدافعه فيديريكو جاتي لـ5 مواسم، حتى صيف 2030.

مسيرة جاتي مع يوفنتوس

وانضم جاتي لليوفي في يناير 2022، وأكمل ذلك الموسم معارا إلى فروزينوني.

وأضاف البيانكونيري أن "منذ ذلك الحين، فرض جاتي نفسه كركيزة أساسية في خط دفاع الفريق، وكان أكثر اللاعبين مشاركةً في المباريات خلال الموسم الماضي، بظهوره في 42 مباراة بجميع المسابقات، إضافة إلى 4 مباريات في كأس العالم للأندية".

ومن جانبه، قال جاتي: "أنا متحمس جدا، تجديد تعاقدي خطوة رائعة، لأني أعتبر يوفنتوس عائلتي الثانية.. أتطلع لتقديم المزيد، والمساهمة في استعادة الانتصارات بعد موسم طويل وشاق".

وأردف: "أريد العودة إلى المسار الصحيح، وتجاوز الإصابة التي أبعدتني لفترة، وأن أستعيد كامل طاقتي، لأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

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