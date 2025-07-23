الأربعاء 23 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى كامل: نمتلك فيديوهات خادشة ضد راغب علامة في حفله بالساحل الشمالي

مصطفى كامل, فيتو
مصطفى كامل, فيتو

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية أن قراره ضد راغب علامة، كان موفقًا وتدارك الأمر بهذا القرار وذلك بسبب الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير وأن النقابة لها الحق التحقيق مع أي مطرب ومسألتهم حتى مصطفى كامل نفسه.

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

وتابع راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل  هناك أشخاص مأجورين يغالطون الحقيقة، ونحن أمام أزمة كبيرة واقعه، ونحن لنا عاقدات وتقاليدنا كمجتمع مصري، غصبًا عن أي أحد، ومصر ستظل قوية، ومن يخالف القوانين سيخصغ لعقاب شديد، وما تم إتخاذ من قرار ضد راغب علامة كان بإجتماع أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

 

وأشار راغب علامة، إلى أن مصر أهم منه هو شخصيًا وأهم أيضًا من نجله وبناته، فهو يغير للغاية على بلده، وما حدث في حفل راغب علامة فج للغاية، ومن ينكره ينكر قيمة مصر، ونمتلك فيديوهات بسلوك مهين في حفل راغب علامة بالساحل الشمالي

 

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