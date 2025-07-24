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اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في العنب والشمام والتفاح يعاود الارتفاع

سعر الفاكهة
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 24 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الخميس 24 يوليو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 17 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 17 إلى 21 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 17 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر العنب الأسود بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 36 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح سيوي من 40 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 22 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جوافة بين 15 و25 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 20 و25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو شمام من 7 إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 40 إلى 60 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

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