فوز عالمين بمركز البحوث الزراعية بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية فوز اثنين من علمائها بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية لعام 2025 في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يوم الإثنين 22 يوليو 2025 عن فوز اثنين من باحثي المركز بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية، وذلك ضمن الدورة الرابعة والسبعين للجوائز، والتي تُعد من أرفع الجوائز العلمية في مصر.



وفاز من مركز البحوث الزراعية الدكتور أحمد محمد سعد خير – الأستاذ المساعد بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، عن فئة العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتورة ناهد يحيى عبد العزيز الباحث الأول بـمعهد بحوث الصحة الحيوانية، عن فئة العلوم الزراعية الأساسية والتطبيقية.



وقالت وزارة الزراعة في بيان لها إن فوز الباحثين من معاهد مركز البحوث الزراعية يعتبر تأكيدا على ريادة المركز في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي والمائي في مصر.



وجاءت أبحاث الدكتور أحمد سعد بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية في مجال تحسين إدارة الموارد المائية والتربة الزراعية، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، في حين قدمت الدكتورة ناهد يحيى عبدالعزيز معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية إسهامات متميزة في الوقاية الصحية البيطرية وضمان سلامة الغذاء، مما يعزز من منظومة الصحة العامة ودعم قطاع الإنتاج الحيواني.



تبلغ قيمة الجائزة 50,000 جنيه مصري لكل فائز، إلى جانب شهادة تقدير، ويتم منحها بناءً على تقييم دقيق من لجان علمية متخصصة تُشرف على تحكيم الأبحاث وفق أعلى معايير الجودة والابتكار والأثر المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.