محافظ قنا يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمكتبه، وفدًا من الكنيسة الإنجيلية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المجتمعية ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع بالمحافظة.

جاء اللقاء بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، فيما ضم الوفد الإنجيلي كلًا من: القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلية، القس رزق الله نوح، نائب رئيس السنودس، القس نبيل صموئيل، المستشار القانوني بسنودس النيل الإنجيلية بالمنيا، القس ولسن نجيب، نائب رئيس مجمع الأقاليم العليا بالكنيسة الإنجيلية بدندرة، والشيخ هاني صبحي، رئيس لجنة الأوقاف.

التأكيد على أهمية تعزيز الروابط المجتمعية بقنا

شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ قيم التلاحم الوطني بين كافة أطياف المجتمع القنائي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس الوفد الإنجيلي أن الزيارة تأتي في إطار دعم جهود الدولة والقيادة السياسية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد من محافظ قنا، وحرصه على تعزيز روح التعاون بين المحافظة وسنودس النيل الإنجيلية، الهيئة العليا للكنائس الإنجيلية بمصر.

كما أثنى على ما تمتلكه محافظة قنا من مقومات سياحية وتاريخية، مشيرًا إلى أهمية التعاون في دعم قطاع السياحة بالمحافظة.

من جانبه، أعرب محافظ قنا عن ترحيبه بالوفد، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على فتح قنوات التواصل مع جميع المؤسسات الدينية والمجتمعية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أن التكاتف المجتمعي هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لأبناء قنا.

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