الأربعاء 23 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

الإيجار القديم، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن آخر تطورات ملف قانون الإيجار القديم، بعد الموافقة عليه في مجلس النواب.

منصة طلبات مستأجري الإيجار القديم

وأكد “مدبولي” أنه يتم العمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، لافتًا إلي أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على شقق بديلة مدعمة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.

 

السيسي: مصر لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده


وقال الرئيس السيسي:  إن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده.

وانقسم الشارع المصري بين تصديق ورفض الرئيس السيسي لقانون الإيجار القديم، وعدم السماح لتسرب القلق بشأن أضرار القانون.

 

فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب
 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

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