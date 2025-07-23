مدبولي يعلق على صور حرب التجويع في غزة، ويؤكد: معبر رفح لم يغلق يوما واحدا

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على الصور الصعبة للجوعى في قطاع غزة في ظل حرب ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي.



وقال “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "كلنا بشر والفلسطينيون في غزة هم أشقاؤنا وإخواننا ونتأثر بما يحدث لهم على يد الاحتلال".

وأضاف: "منذ بدء الصراع الأخير في 7 أكتوبر 2023 وبعد اندلاع الحرب في غزة وقف الرئيس السيسي بعد أيام قليلة مؤكدًا رفض مصر تماما تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من غزة ورفض أي إجراء يؤدي إلى تصفية القضية".

وتابع: "نؤكد ثوابت الموقف المصري في هذا الأمر، ومصر انخرطت في محاولات لوقف إطلاق النار ونجحت في وقف إطلاق النار الأول مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة ولم نتوقف عن جهود الشراكة على أمل وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة إعمار غزة والحفاظ على الأشقاء الفلسطينيين في غزة".



وأكد أن منفذ رفح لم يغلق يوما واحدا من الجانب المصري، وعندما كان الفلسطينيون يسيطرون على الجانب الآخر كل المساعدات كانت تدخل، و80% من المساعدات الإنسانية اللي دخلت القطاع مصرية ومن الدولة والشعب المصري".

واختتم: "احنا من ناحيتنا المعبر مفتوح ونبذل قصارى جهدنا لإدخال كل المساعدات الممكنة لأهلنا في غزة واستقبال الجرحى والمصابين".

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