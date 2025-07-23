الأربعاء 23 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

ناهد السباعي توجه رسالة خاصة لـ منة شلبي في عيد ميلادها

ناهد السباعي ومنة
ناهد السباعي ومنة شلبي، فيتو

وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة خاصة لزميلتها الفنانة منة شلبي تزامنا مع عيد ميلاد الأخيرة.

 

ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد منة شلبي


ونشرت ناهد مجموعة من الصور لذكريات تجمعها بـ منة شلبي وأرفقتها بتعليق: “شكرًا لأنك أفضل وأوفى صديقة ممكن أي بنت تتمناها”.
 

وتابعت: "شكرًا لوجودك الدائم دائمًا لما "نودي" بتحتاجلك…أنتِ أظرف وأروع ست في الدنيا، والأكثر صدقًا وكرمًا على الإطلاق، بحبك جدا..وبتمنى لك يوم رائع ومليان سعادة".

فى سياق آخر، اعتذرت الفنانة منة شلبي عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان الذي يتم تصويره حاليًا.

 

وكشف أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات خاصة لـ “فيتو” سبب الاعتذار، حيث أشار إلى أن هناك اختلافا على المقابل المادي.

فيلم السلم والثعبان

ويستمر تصوير فيلم السلم والثعبان لمدة ستة أسابيع متتالية، حيث حدد المخرج طارق العريان فترات التصوير لانتهاء التصوير.

ويشارك في بطولة فيلم “السلم والثعبان 2” بجانب عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال وفدوى عابد وحاتم صلاح، والعمل من تأليف وإخراج طارق العريان.

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