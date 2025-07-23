هل توجد نية لبيع الأصول التاريخية؟ رد حاسم من رئيس الوزراء

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما يتردد عن وجود نية لدى الحكومة لبيع عدد من الأصول التاريخية والمهمة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد “مدبولي”: "لا نستهدف بيع الأصول التاريخية، ومن خلال برنامج الطروحات الحكومية نستهدف دخول الشريك الأجنبي بنسبة معينة لزيادة رأس المال، وتحقيق أعلى عائد مادي من الطروحات".

وأضاف: "هناك مبانٍ لا يمكن بيعها وهناك إجراءات تمنع بيع الأصول التاريخية أو المباني ذات القيمة، ولكننا نستهدف حسن استغلالها بأحسن وضع".

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