الأربعاء 23 يوليو 2025
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انقلاب سيارة نقل ثقيل يعرقل المرور بالشرقية وإصابة السائق (صور)

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

تسبّب انقلاب سيارة نقل ثقيل محمّلة بأجولة، اليوم، في تعطل الحركة المرورية بطريق أبو حماد – الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتحديدًا بعد كوبري أبو الأخضر في الاتجاه القادم من أبو حماد.

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انقلاب سيارة نقل وإصابة قائدها 

وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات متفرقة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بأوناش لرفع السيارة المنقلبة وإزالة الأحمال من الطريق.

تعطل حركة المرور وإصابة سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق أبو حماد – الزقازيق،فيتو<br> 
تعطل حركة المرور وإصابة سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق أبو حماد – الزقازيق،فيتو
 
تعطل حركة المرور وإصابة سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق أبو حماد – الزقازيق،فيتو
تعطل حركة المرور وإصابة سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق أبو حماد – الزقازيق،فيتو
تعطل حركة المرور وإصابة سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق أبو حماد – الزقازيق،فيتو
تعطل حركة المرور وإصابة سائق في انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق أبو حماد – الزقازيق،فيتو

شلل مرورى جزئي 

وتسبب الحادث في شلل مروري جزئي لحين الانتهاء من أعمال رفع السيارة ونقل الأجولة، فيما قامت الإدارة العامة لمرور الشرقية بتيسير حركة السيارات وتسيير الطريق أمام المارة.

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