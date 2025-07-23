مدبولي: اكتشافات بترولية تدخل الخدمة خلال الـ5 سنوات المقبلة، وهذا وعدنا للسيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة استعرضت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يشمل خطط البحث والاستكشاف ومشروعات الغاز الجديدة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن العرض شمل مشروعات الاكتشافات الجديدة الجاري العمل فيها حاليًا، وتحديد الجدول الزمني لدخولها الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في تأمين احتياجات الدولة وتعزيز مواردها من الطاقة.

وكشف رئيس الوزراء عن بدء سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، إلى جانب الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة ترفع من ثقة الشركاء الأجانب وتشجعهم على زيادة استثماراتهم في عمليات البحث والتنقيب.

وأشار إلى وجود توجيه رئاسي مباشر بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة بالكامل خلال الفترة المقبلة، بهدف تحفيز المستثمرين وضمان الاستقرار الاستثماري في القطاع.

وأوضح مدبولي أن الحكومة استعرضت أيضًا الموقف التفصيلي لسفن التغويز، والتي تُعد ركيزة استراتيجية لأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن 3 سفن حاليًا تؤمّن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الحفاظ على استدامة منظومة الغاز، بما يضمن عدم تأثر الأنشطة الاقتصادية وعمل المصانع بكامل طاقتها، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار النمو الصناعي وتلبية الطلب المحلي.

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