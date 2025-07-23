رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية والعمل الفوري لإدخال المساعدات

قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أنها لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، رسخت مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.

لقاء مصري–أمريكي يؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أشار مدبولي إلى اللقاء الهام الذي جمع الرئيس السيسي بـ رئيس القيادة المركزية الأمريكية، مشددًا على أن اللقاء اتسم بأهمية شديدة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأضاف: "العلاقات بين مصر وأمريكا علاقات استراتيجية راسخة، وأن هناك حرصا مشتركا على تطويرها بما يخدم مصالح البلدين".

موقف مصر ثابت: لا للتهجير.. نعم لوقف إطلاق النار

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي استعرض، خلال اللقاء، موقف مصر الصريح والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "الرئيس شدد على رفض مصر الكامل لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، وعلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لبدء جهود إعادة الإعمار".

ولفت مدبولي إلى أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة وإنهاء المعاناة.

ذكرى وطنية.. ومواقف دبلوماسية ثابتة

وأعاد مدبولي التأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست فقط مناسبة وطنية، بل رمز لاستمرار الدولة المصرية في الدفاع عن قضايا الحق والعدل، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



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