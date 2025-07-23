الأعلى للثقافة يحتفل بإطلاق النسخة الرقمية للموسوعة المصرية لأغنيات الطفل

يحتفل المجلس الأعلى للثقافة بإطلاق النسخة الرقمية من "الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل -الشعر الشعبي"، ضمن مبادرة ميراثك تراثك، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٥؛ بقاعة الفنون المجلس الأعلى للثقافة.



الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل فى الشعر الشعبي

يشارك في الاحتفالية كل من:

- د أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

- د. أحمد بهی الدين - رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

- أحمد عبد العليم - مدير المركز القومي لثقافة الطفل

- د. احمد مجاهد - أستاذ الدراما بكلية الآداب- جامعة عين شمس

- الكاتبة فاطمة المعدول، الشاعر محمد بغدادي، د.محمد شبانة - أستاذ الموسيقى الشعبية المتفرغ بالمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون



كما يشارك د. مسعود شومان - شاعر وباحث في الدراسات الشعبية والأنثروبولوجية، الشاعر محمد بغدادي - شاعر، د.نهلة إمام - أستاذ المعتقدات والمعارف الشعبية المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث الشعبي



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