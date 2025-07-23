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محافظات

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بتسمم في احتفال عيد ميلاد بالدقهلية

نقل المصابين، فيتو
نقل المصابين، فيتو

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بحالة إعياء، وذلك عقب تناولهم جاتوه عيد ميلاد، بقرية اليوسفية التابعة لمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بسبب جاتوه عيد ميلاد..إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في احتفال عيد ميلاد بالدقهلية 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة بني عبيد من المستشفى، بوصول 6 أشخاص مصابين بحالة إعياء، ادعاء تسمم غذائي.

 

أسماء المصابين في حفل عيد ميلاد 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة كل من: مليكة أحمد محمد، 5 سنوات، وكوثر أحمد محمد، 6 سنوات، وإلهام شعبان جمعة، 34 سنة، ربة منزل، وفاطمة أحمد عبد العال، 60 سنة، ومحمد أحمد محمد، 10 سنوات، وسارة إبراهيم إبراهيم، 27 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية اليوسفية مركز بني عبيد.

وبسؤال المصابين أقروا بأنهم شعروا بحالة إعياء عقب تناولهم جاتوه عيد ميلاد، تم شرائه من أحد المحال بقرية الدوار التابعة لمركز كفر صقر.

 

إسعاف المصابين 

وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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