إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، شمال محافظة قنا،حملة إزالة موسعة بنطاق مدينة الوقف ومجلس قروي المراشدة، وذلك في إطار أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

قاد الحملة الحسيني صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بعضوية محمود حسب النبي، نائب رئيس المدينة، محمد مغربي رئيس مجلس قروي المراشدة، وبمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

التعامل بحزم مع أي محاولة جديدة للتعدي على أراضي الدولة

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍ على املاك الدولة ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية وأراضي زراعية ومساحة إجمالية بلغت 6326 مترا مربعا، تمثلت في مبانٍ وأسوار أُقيمت بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بناحية حاجر الجبل بمركز الوقف .

في السياق نفسه أكد الحسيني صبري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف أن اعمال الموجة 26 تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اليومية بالإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات دون استثناء، والتعامل بحزم مع أي محاولة جديدة للتعدي على أراضي الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لانتشار المخالفات.

وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من التعديات.

وشدد على أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في تطبيق القانون، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، في إطار من الحسم والالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومقدراتها، وتأكيدًا على مضي الدولة قدمًا في فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب في أراضيه، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.