إصابة عامل خمسيني ببتر وجروح خطيرة أثناء عمله في مصنع ثلج بالدقهلية

شهد مصنع ثلج بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية إصابة شخص خمسيني ببتر وجروح بالغة في أصابع يديه وفروة الرأس، وذلك جراء تعرضه لإصابة من جسم صلب أثناء عمله في المصنع، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

إصابة خمسيني ببتر أثناء عمله في مصنع ثلج بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة الكردي من مستشفى ميت سلسيل، بوصول شخص يدعى أحمد إبراهيم محمد إسماعيل، ويبلغ من العمر 58 عامًا، مقيم بعزبة الطرسنة بالكردي، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس من الناحية اليسرى، وجرح قطعي مع كشط بإصبعي اليد اليمنى الوسطى والسبابة، وخدوش بباقي أصابع اليد اليمنى، وبتر 3 أصابع لليد اليسرى البنصر والوسطى والسبابة، ادعاء إصابة من جسم صلب.

نقل الشخص للمستشفى لتلقي العلاج وعمل الإسعافات اللازمة

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عمل المصاب في مصنع ثلج بالكردي، تعرض للإصابة من جسم صلب بإحدى الماكينات، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج وعمل الإسعافات اللازمة.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.