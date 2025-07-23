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رياضة

اتحاد جدة يبدأ خطوات جادة للتعاقد مع إسماعيل بن ناصر

إسماعيل بن ناصر،
إسماعيل بن ناصر، فيتو

دخل نادي اتحاد جدة السعودي في محادثات جادة مع نظيره ميلان، بشأن التعاقد مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لعقد صفقة محتملة هذا الصيف بين الطرفين.

اتحاد جدة يريد تدعيم خط الوسط بضم بن ناصر 

وبحسب ما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن الاتحاد بدأ محادثات مع ميلان لضم بن ناصر، كخيار لتدعيم خط وسط الفريق الأصفر قبل بداية الموسم الجديد.

وأضاف: "ويندل لاعب زينيت سانت بطرسبرج الروسي، هو خيار آخر في قائمة اتحاد جدة المختصرة، حيث يسعى النادي السعودي لضم لاعب وسط جديد هذا الصيف".

جدير بالذكر أن النجم الجزائري خرج من حسابات ميلان، حيث قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة ضمن صفوف مارسيليا الفرنسي، قبل أن يعود للروسونيري هذا الصيف.

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