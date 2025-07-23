خصومات كبيرة على جميع إصدارات هيئة الكتاب احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تقديم خصومات خاصة على جميع إصداراتها في كافة منافذ البيع التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك حتى الخميس المقبل 31 يوليو.. احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.

هيئة الكتاب تحتفل بذكرى 23 يوليو بخصومات على إصداراتها في جميع المحافظات

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم القراءة، وتيسير الحصول على الكتب بأسعار مخفضة، تماشيًا مع الرسالة الوطنية للهيئة في نشر الوعي والمعرفة، واحتفاءً بأحد أهم الأحداث التي شكّلت ملامح الدولة المصرية الحديثة.

وتحرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية الكبرى، إدراكًا منها لأهمية ربط الثقافة بالهوية وتعزيز الانتماء الوطني، وذلك من خلال مبادرات متنوعة تدعم القراءة ونشر المعرفة، وتأتي هذه المشاركات امتدادًا لدورها الثقافي الرائد في المجتمع.

وتسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة القرّاء، وفتح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لاقتناء الكتب بأسعار مناسبة وفي شتى التخصصات، كما تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في الفعاليات القومية الكبرى.

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