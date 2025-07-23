أحمد سعد يفتتح الجزء الثاني من ألبوم بيستهبل بأغنية بلونة (فيديو)

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل أولى أغنيات الوش الثاني من ألبومه الجديد "بيستهبل" باسم "بلونة" وذلك عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.



أغنية بلونة لـ أحمد سعد

أغنية "بلونة" يقدمها أحمد سعد من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس وماستر مازن مراد.







وجاء موعد إطلاق الوش الثاني من الألبوم بعد أسبوع من إطلاق الوش الاول من الألبوم ومنذ اليوم الأول تصدرت أغنيات الألبوم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى المختلفة في مصر والسعودية وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وبطة وتاني وأخويا وبيستهبل".



كلمات أغنية بلونة

يا قديم

خليك كده في القديم

على بال ما روح أنا

انجح وافرح واطير

يا قديم

خليك كده في القديم

على بال ماروح انا

انجح وافرح واطير

اطير كتير واقابل في ناس

وانت تغير واقابل في ناس

وانت لسه بتقرأ رسايل الخاص

يا بلونة

على حطت إيدي يا عيني حبيبي

بلونة

مش عارف بعدي هيعمل إيه

بلونة

بلونة هوا منفوخة يا عيني

والكل عارف جواها في إيه

يا بلونة

على حطت إيدي يا عيني حبيبي

بلونة

مستني الدنيا تحن عليه

بلونة

بلونة هوا منفوخة يا عيني

والكل عارف جوا البلونة إيه

خليك لوحدك انت في الماضي

على ما اروح انا اعيش حياتي

خليك لوحدك انت في الماضي

على ما اروح انا اعيش حياتي

على ما تستوعب انت اني مشيت

و تكلم صوري عايزك.. تكلم صوري

اللي معلقهالي عالحيط

اه يا بلونة

على حطت إيدي يا عيني حبيبي

بلونة

مش عارف بعدي هيعمل إيه

بلونة

بلونة هوا منفوخة يا عيني

والكل عارف جواها في إيه

يا بلونة

على حطت إيدي يا عيني حبيبي

بلونة

مستني الدنيا تحن عليه

بلونة

بلونة هوا منفوخة يا عيني

والكل عارف جوا البلونة إيه

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