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ثقافة وفنون

أبطال "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في حلقة نقاشية خاصة الأحد المقبل

عصام عمر، فيتو
عصام عمر، فيتو

تقيم جمعية نقاد السينما المصريين أمسية خاصة لعرض ومناقشة فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وذلك يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 في تمام الساعة 7:00 مساءً.

وذلك بحضور مخرج الفيلم خالد منصور، كاتب السيناريو محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني.

يعقب العرض مناقشة مع فريق العمل، ويديرها الناقد السينمائي أحمد شوقي، رئيس جمعية نقاد السينما المصريين.

 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

 وتدور أحداث الفيلم عن علاقة عصام عمر «حسن» بالكلب رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب. 

وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

 

صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

 

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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