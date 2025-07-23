قفزة في أسعار الذرة بالأسواق وزيادة 1400 جنيه خلال يومين.. طن الأرجنتيني يصل لـ16 ألف والأمريكي بـ14600 جنيه.. وشعبة الثروة الداجنة توضح الأسباب وتطالب بتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف

ارتفاع أسعار الذرة في الأسواق، واصلت أسعار الذرة الارتفاع في الأسواق، مسجلة ارتفاعات تصل لـ 1400 جنيه زيادة في الطن خلال أقل من يومين.

قفزة في أسعار الذرة خلال اليومين الماضيين

وقفزت أسعار طن الذرة خلال اليومين الماضيين من حدود الـ 14 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه باختلاف الدولة المنتجة؛ إذ تستورد مصر الذرة من عدة مناشئ منها أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل.

أسعار الذرة اليوم في الأسواق، فيتو

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الذرة وتأثير ذلك على السوق المحلي وخاصة قطاع الثروة الداجنة، فضلًا عن ما هي أحدث أسعار الذرة بعد الارتفاعات؟

أسعار الذرة اليوم في الأسواق، فيتو

نستورد ما يصل لـ 80 % من احتياجاتنا من الذرة

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن السبب في ارتفاع أسعار الذرة هو ارتفاعها في السوق العالمي، إذ تستورد مصر الذرة من دول عدة، ونستورد ما يصل لـ 80 % من احتياجاتنا من الذرة، ونحن 95% من الصويا.

أسعار الذرة اليوم في الأسواق، فيتو

تحركات من الحكومة لتوسيع الرقعة الزراعية من المحاصيل العلفية

وأشار «السيد» لـ «فيتو» إلى أن هناك تحركات من الحكومة لتوسيع الرقعة الزراعية من المحاصيل العلفية وهي الذرة والصويا وعباد الشمس، حتى نحافظ على استقرار أسعار المنتجات في قطاع الثروة الداجنة والحيوانية.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

تحذير من رفع أسعار الأعلاف بعد ارتفاعات الذرة

وحذر رئيس شعبة الثروة الداجنة من رفع أسعار الأعلاف بمجرد ارتفاع سعر الذرة، إذ يقوم أصحاب مصانع العلف برفع السعر تلقائيًا بعد ارتفاع أسعار الذرة أو الصويا، وهذا خلل جسيم، نطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف، لضبط الأسواق، وضمان عدم رفع أسعار الأعلاف جزافيًا.

أسعار الذرة اليوم في الأسواق، فيتو

المطالبة بتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف

وأوضح «السيد» أن السبب في مطالبته بضرورة تشديد الرقابة على مصانع الأعلاف بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذرة؛ يرجع إلى أن هناك خلل يجب مواجهته؛ برفع أسعار الأعلاف بمجرد رفع سعر الذرة أو الصويا، وهو غير منطقي، إذ أنه يتم استيراد الذرة والصويا مسبقًا بما يتجاوز الثلاثة شهور وبالأسعار القديمة، فلماذا يتم رفع سعر الأعلاف بمجرد ارتفاع أسعار الذرة والصويا في السوق العالمي، ولذلك نطالب بتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف.

أسعار الذرة اليوم في الأسواق

وعن أحدث أسعار الذرة في السوق المحلية، سواء المستوردة أو المنتجة محليًا، فجاءت كالآتي:

أسعار الذرة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 15100 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه في الطن، ذرة برازيلي نحو 15100 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه في الطن.

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 14600 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه في الطن، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 14600 جنيه، بارتفاع 600 جنيه في الطن، أما ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 16 ألف جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه في الطن.

أسعار الذرة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 858.8 جنيه، بارتفاع 40 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 350 جنيه إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

أسعار الذرة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15092 جنيهًا، بارتفاع 929 جنيها في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار الذرة في البورصات العالمية

وفيما يخص أسعار الذرة في البورصات العالمية، بلغ سعر الذرة البرازيلي آجل نحو 195.51 دولار للطن، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 202.46 دولار للطن،

أسعار الذرة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 21500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 20 ألف جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16900 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16700 جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 16 ألف جنيه، علف بياض 14% نحو 15400 جنيه.

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