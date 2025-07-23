الأربعاء 23 يوليو 2025
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محافظات

إجراء 100 عملية جراحية متقدمة بمستشفيي رمد سوهاج وطهطا ضمن قوائم الانتظار

الدكتور عمرو دويدار
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فيتو

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن استمرار مستشفيي الرمد بسوهاج وطهطا في تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

إجراء 100 عملية جراحية متقدمة بمستشفيي رمد سوهاج وطهطا ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأوضح "دويدار" أنه تم خلال شهر يوليو الجاري إجراء 85 عملية مياه بيضاء بتقنية "الفاكو"، إضافة إلى 15 عملية حقن داخل العين لعلاج الارتشاح السكري، وذلك تحت إشراف نخبة من أطباء الرمد المتميزين.
 

ففي مستشفى رمد سوهاج، تم إجراء 43 عملية مياه بيضاء بتقنية الفاكو، بالإضافة إلى 11 عملية حقن داخل العين، بينما شهد مستشفى رمد طهطا إجراء 42 عملية مياه بيضاء و4 عمليات حقن داخل العين.
 

من جانبه، أكد الدكتور وليد عمران، استشاري الرمد ومدير إدارة الرمد بمديرية الصحة بسوهاج، أن هذه الجهود تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية الهامة، التي تهدف إلى توفير خدمات طبية عاجلة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
 

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن تنفيذ هذه العمليات يأتي بتوجيهات مباشرة منه لتوسيع نطاق خدمات المبادرة داخل مستشفيات المحافظة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية التي تواصل العمل بكل تفانٍ لخدمة المرضى.
 

وأضاف "دويدار" أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تمثل نقلة نوعية في تاريخ الرعاية الصحية في مصر، وأسهمت في علاج ملايين المواطنين، مما أحدث فارقًا حقيقيًا في حياتهم الصحية.

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