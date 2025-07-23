تعرف على الدور الذي تمنى محمد ممدوح تقديمه

كشف الفنان محمد ممدوح عن الدور الذى تمنى أن يقدمه، قائلا: تمنيت تقديم دور آسر ياسين في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”.

وأشار في برنامج "فضفضت أوى"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى على منصة Watch it الرقمية، إلى أن محمد شاكر مخرج العمل تواصل معه من أجل تقديم هذا الدور، وكان ممدوح قد انتهى لتوه من مسلسل قابيل الذي وصفه بأنه “تعبه وضايقه نفسيًا" وأدخله في حالة اكتئاب، فالطبيب الخاص به نصحه بعدم الدخول في أي عمل آخر حتى يتخلص من آثار شخصيته في مسلسل قابيل، ولم يكن هناك سوى فترة قصيرة لبدء تصوير “في كل أسبوع يوم جمعة”، فلم يكن هناك وقت كاف للتعافي فاعتذر ممدوح عن العمل.

وأكد محمد ممدوح أن آسر ياسين قدم الدور بشكل رائع، وقال:" آسر عمل شخصية تانية أنا مش عارف أشوف ملامح آسر من كتر ما هو واحد تاني.. الحالة دي بالشعر ده"، وتابع "استفزني أداءه.. استفزتني عقليته إنه عمل الدور بالشكل ده.. هو ما شاء الله عليه".

برنامج "فضفضت أوى"

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

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