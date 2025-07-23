الأربعاء 23 يوليو 2025
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مدير تعليم سوهاج يناقش خطة الانتهاء من الفترة المسائية بالمدارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية ناقش خلالها أهم الخطط والمقترحات الخاصة بتوزيع الكثافات للطلاب بالفترة المسائية بالمدارس التى تعمل فترتين على أقرب مدارس لتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية للانتهاء من المدارس التى تعمل بالفترة المسائية قبل بداية العام الدراسي القادم ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

 مدير تعليم سوهاج يناقش مديري الإدارات التابعة خطة الانتهاء من الفترة المسائية بالمدارس 

وفى بداية كلمته وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديرى الإدارات على المجهودات المتميزة التى بذلوها خلال العام الدراسى الماضى والتى أسفرت عن نجاح المنظومة التعليمية داخل مدارس المحافظة وخاصة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة وطالب خلالها بضرورة الاستمرار فى دعم روح العمل كفريق واحد داخل الإدارات التعليمية وتحمل المسؤولية لتحقيق أعلى مستوى من الأداء التعليمي والإداري بمختلف مدارس المحافظة.

 

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ كافة التعليمات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكد من جاهزية المدارس قبل انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل المقرر لها بداية الأسبوع القادم.


من جانبه أكد سليمان بخيت وكيل المديرية على سرعة الانتهاء من مراجعة كافة التوجيهات الخاصة بتجهيز المدارس المخصصة كمقرات للجان انتخابات مجلس الشورى القادم والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتوفير كافة الإمكانيات لتوفير بيئة هادئة وآمنة تمكن المواطنين والناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

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