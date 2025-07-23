الأربعاء 23 يوليو 2025
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رياضة

آخر تطورات أزمة أحمد الجفالي مع الزمالك وعروض الرحيل

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تحاول إقناع اللاعب الشاب أحمد الجفالي بالموافقة على الخروج معارًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتحديدًا إلى أحد الأندية التونسية التي أبدت اهتمامًا بضمه.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني، بقيادة يانيك فيريرا، لا يرى فرصة كبيرة لمشاركة الجفالي بشكل منتظم في الموسم المقبل، بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين في مركزه، مما يصعّب فرص مشاركته مع الفريق الأول.

رغبة اللاعب في البقاء بمصر تعرقل الصفقة

وأشار المصدر إلى أن الجفالي يُفضّل الاستمرار داخل مصر على الانتقال خارج البلاد، خاصة أنه يرى أن فرصة ظهوره وتطوره ستكون أفضل محليًا، هذا ما تدرسه إدارة الزمالك حاليًا لمحاولة إقناعه بتغيير وجهته، خاصة أن العرض التونسي يتضمن ضمانات للمشاركة الأساسية، مما قد يساعده على اكتساب الخبرات والعودة أقوى.

 

القرار النهائي خلال أيام

ومن المتوقع أن يُحسم القرار النهائي بشأن مستقبل الجفالي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد جلسة مرتقبة بين اللاعب ووكيله من جهة، وإدارة الكرة من جهة أخرى، للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

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