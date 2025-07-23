مصرع شاب تناول قرص الغلة السام بالمنيا

لقي شاب مصرعه في مركز مغاغة بمحافظة المنيا بعد إصابته بتسمم نتيجة تناوله قرص حفظ الغلال المعروف بـ "حبة الغلة السامة".

مصرع شاب في مغاغة بالمنيا بعد تناوله “قرص غلال”

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن الحادث، حيث تم نقل الشاب "أ. خ."، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى مستشفى مغاغة المركزي بعد تعرضه لحالة تسمم. ورغم محاولة الأطباء إنقاذه، توفي أثناء تلقي الإسعافات.

مصرع شاب في مغاغة بالمنيا

وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، وجرى عرض القضية على النيابة العامة، التي قررت تكليف الطبيب المفتش للصحة في المركز بالقيام بالكشف الطبي على الجثمان.

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