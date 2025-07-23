لأول مرة، أكاديمية الفنون تتيح اختبارات القبول للوافدين عن بُعد

عقدت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون اجتماعا أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية مسئولي القبول ووحدة تطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالأكاديمية، لوضع خطة عمل منظومة القبول للعام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار سعي أكاديمية الفنون، للعمل على تطوير العملية التعليمية بكافة معاهد الأكاديمية وذلك مواكبة مع المنظومة الرقمية المتطورة والتي تأتي ضمن استراتيجية الدولة 2030.

أكاديمية الفنون

وتقرر لأول مرة، إتاحة إمكانية إجراء اختبارات القبول للطلاب الوافدين عن بُعد، وذلك تسهيلًا لهم في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وكذا لإتاحة فرصة لعدد أكبر من الطلاب الراغبين بالالتحاق بكافة معاهد الاكاديمية.

وأكدت “جبارة” سعي الأكاديمية على مدار الأعوام السابقة على تذليل كافة العقبات التي يواجهها الطلاب للالتحاق بالأكاديمية حيث يقوم فريق عمل المنظومة الرقمية على حصر تلك العقبات عام بعد عام للوصول إلى أفضل الطرق الممكنة لخدمة الطلاب من المصريين والوافدين وكان من أهم تلك العقبات هو صعوبة التحاق الطلاب الوافدين بالأكاديمية وإجراء الاختبارات لعدة أسباب من بينها صعوبة السفر وكذا فترات الإجازات التي يصعب على الطلاب المجيء إلى مصر لإجراء الاختبارات على أن تقام الاختبارات بطريقة متقدمة باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية المستخدمة في هذا الصدد.

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