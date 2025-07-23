حفيد عبد الناصر: ذكرى 23 يوليو تثبت أن الزعيم في قلب كل مصري

قال جمال عبد الحكيم عبد الناصر، حفيد الزعيم جمال عبد الناصر، إن مرور ٧٣ عاما على ثورة ٢٣ يوليو، وحضور المصريين والأشقاء من الدول العربية يثبت أن الزعيم يعيش في قلب كل مصري باعتباره السند والظهر لنا ولكل المصريين.

وأضاف في تصريح لـ “فيتو”: "هذا اليوم هو ذكرى التحرر من الملكية والاستعمار"، مضيفا: “الشعب المصري يقول للزعيم نحن على العهد ومصر لديها حلم كبير لن تتخلى عنه”.

ذكرى ثورة 23 يوليو

وكان الناصريون ومحبو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قد توافدوا منذ الصباح اليوم على ضريحه لإحياء ذكرى ٢٣ يوليو، كما حضر أيضا عدد من المصريين من كل الفئات، وشهد الضريح تواجد عدد من الوفود العربية لإحياء ذكرى ميلاده.

ويحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حبيب الملايين كما كان يلقبه المصريون، وقائد ثورة 23 يوليو للقضاء على الإقطاع والاستعمار وأعوانه، هو ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بعد اللواء محمد نجيب.

وُلد جمال عبد الناصر بشارع قنوات بحي باكوس بالإسكندرية، وهو الابن الأكبر لعبد الناصر حسين من أسرة صعيدية بقرية بني مر في أسيوط، وعمل والده وكيلًا لبريد باكوس، لذلك أصبحت الإسكندرية تحتل مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وكان يلجأ إليها بين الحين والآخر.

وانتقل عبد الناصر في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد بالإسكندرية ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937.

التحق بعدها بالكلية الحربية وتخرج عام 1938 في دفعة استثنائية بعد 17 شهرا ليعمل بسلاح المشاة، ونقل إلى منقباد بالصعيد ليلتقى بزكريا محيى الدين وأنور السادات، وانتقل بعدها الى السودان وهناك التقى بعبد الحكيم عامر ورقى إلى رتبة ملازم أول، ليعود ثانية إلى مصر بالقرب من العلمين.

مشروع جمال عبد الناصر

يقول جمال عبد الناصر في كتابه “فلسفة الثورة”: في هذه المرحلة رسخت فكرة الثورة في رأسي رسوخا تاما واتجه كل جهدي إلى تجميع عدد كبير من الزملاء من الضباط الشبان الذين يؤمنون بصالح الوطن.

وقاد جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار وقضى على الملكية وطرد الاحتلال الانجليزي وبعد صعوده للحكم في مصر قاد ثورة اجتماعية ما زالت تتمتع بشعبية جارفة في العالم العربي وليس وحدها حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.