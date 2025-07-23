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ثقافة وفنون

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

صورة من حفل زفاف
صورة من حفل زفاف نجل عمرو الليثي وكريمة تامر أمين، فيتو

أعلن السيناريست شريف عمرو الليثي انفصاله عن زوجته نور ابنة الإعلامي تامر أمين.

وكان الثنائي قد احتفلا بعقد قرانهما في ديسمبر 2024، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.  

ونشر شريف الليثي إعلان الطلاق عبر خاصية "الستوري" على حسابه بموقع إنستجرام، قائلًا: "الحمد لله حمدًا كثيرًا.. كل شيء قسمة ونصيب، أعلن اليوم أنه قد تم الطلاق بيني وبين زوجتي السابقة بعد زواج دام شهرين، رغم أن الخبر عند كل الأصدقاء والمقربين والمعارف منذ وقوع الطلاق، وأسأل الله أن يعوضني خيرًا".  

حفل زفاف نجل الإعلامي عمرو الليثي ونور تامر أمين 

وكان شريف عمرو الليثي قد احتفل بزفافه على نور تامر أمين في نهاية العام الماضي، في حفل كبير حضره عدد كبير من النجوم منهم ياسمين عبد العزيز، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والفنان أحمد زاهر وابنتاه ملك وليلى وهشام جمال، كما حضر عدد من الإعلاميين، وأحيا الحفل كوكبة من النجوم.

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