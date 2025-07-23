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ثقافة وفنون

محمد ممدوح يكشف لمعتز التوني سر لقب تايسون

محمد ممدوح في فضفضت
محمد ممدوح في "فضفضت أوي"، فيتو

حل الفنان محمد ممدوح اليوم الأربعاء ضيفًا على برنامج  "فضفضت أوى"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى على منصة Watch it الرقمية، وحمل اللقاء مواقف كوميدية وحكايات طريفة. 

وكشف ممدوح لمعتز التوني أنه بدأ في عالم العمل منذ أن كان في العام الأول من الجامعة، وقال تايسون لـ التوني: “اشتغلت شوية في الرخام.. اشتغلت في حاجات كتير أوي.. اشتغلت في قهوة بلدي.. اشتغلت دفاف في أفراح بلدي”. 

وتحدث ممدوح عن سر اللقب الذي اشتهر به “تايسون”، حيث أكد أنه يمارس رياضة الملاكمة ولكنها لم تأخذ حيزًا كبيرًا من حياته، وأضاف: “الملاكمة هي اللي مطلعة اسم تايسون.. مش عشان أنا قوي زي تايسون.. لأ عشان نفسي قصير زي مايك تايسون”. 

برنامج "فضفضت أوى"

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى. 

وبرنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

 

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محمد ممدوح فضفت أوي معتز التوني الفنان محمد ممدوح

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