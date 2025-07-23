طالب يلقي بنفسه من الطابق السابع بسبب رسوبه في الثانوية العامة بالإسكندرية

لقي طالب في الصف الثالث الثانوي مصرعه بمحافظة الإسكندرية بعد أن ألقى بنفسه من الطابق السابع بمنطقة العصافرة شرق الاسكندرية بسبب رسوبه في الثانوية العامة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكانت إدارة النجدة، تلقت إخطارا يفيد بسقوط طالب بالثانوية العامة بمنطقة العصافرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين سقوط طالب في الثانوية العامة، وبه إصابات بالغة، وذلك إثر قيامه بإلقاء نفسه من الطابق السابع لرسوبه فى الثانوية العامة، وتم نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وكان الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنبا عظيما، وتضييق لفضاء جوده».

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