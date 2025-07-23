أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظام البكالوريا الجديد وكذلك تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة.

وسيبدأ تطبيق النظام الجديد على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، سواء كانوا ضمن نظام البكالوريا الجديد أو نظام الثانوية العامة.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة 2026.

ويهدف هذا التوضيح المبكر إلى التالي:

-منح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للاطلاع على الخيارات المتاحة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارهم التعليمي المستقبلي.

-تم توضيح تفاصيل المسارات المختلفة في البكالوريا، وكذلك الشعب في الثانوية العامة، والكليات والتخصصات الجامعية لكل منها، في الصور المرفقة بهذا البيان. وقد تم مراعاة التكافؤ بين مسارات البكالوريا والشعبة المقابلة لها في الثانوية العامة لضمان عدالة الاختيار.

-تؤكد الوزارتان على أن هذا التوضيح المبكر للمسارات والتخصصات يأتي في إطار حرصهما على توفير أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور.

-كما يهدف إلى تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم.



-التوافق مع ميول وإمكانيات كل طالب من خلال تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.



-تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠: من خلال بناء جيل قادر على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.



-يعد هذا الإعلان خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم المصري، ويؤكد على التزام الدولة بتقديم أفضل الفرص التعليمية لجميع أبنائها، بما يضمن لهم مستقبلًا مشرقًا يسهم في نهضة الوطن.

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