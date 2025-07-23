الناصريون يحيون الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو بتأكيد دعمهم لمبادئ عبد الناصر

انتهى مارثون الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952 بعد أن توافد محبي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على مرقده في كوبري القبة بالقاهرة، وذلك للاحتفال بالذكرى الـ٧٣ لثورة 23 يوليو 1952.

وحمل الزوار صور الزعيم الراحل، كما وضع آخرون باقات من الورود على الضريح، كما قام بعضهم بقراءة آيات من القرآن الكريم على روح الراحل ولم يغب عن المشهد حضور عدد من الوفود العربية من اليمن والعراق وليبيا لزيارة قبر الزعيم الراحل وقراءة الفاتحة على روحة الطاهرة فماذا قالوا ؟

عبد الحكيم عبد الناصر

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، إن ثورة ٢٣يوليو قامت من أجل المواطن البسيط وإنجازاتها مستمرة وباقية حتى الآن.

القضية الفلسطينية كانت على رأس اهتمامات عبد الناصر

وأضاف عبد الناصر الابن، أن القضية الفلسطينية كانت على رأس اهتمامات عبد الناصر، وأن تأميم قناة وبناء السد العالى، وبناء الجيش من أهم إنجازات ثورة ٢٣ يوليو التى ساهمت فى تحرير العديد من البلدان العربية والأفريقية وحركات التحرر فى مختلف أنحاء العالم.



وأضاف أن أعداء الزعيم عبد الناصر فشلوا فى النيل منه رغم مرور ٥٥عاما على رحيله و٧٣ عاما على ثورة ٢٣ يوليو، فمازال عبد الناصر الغائب الحاضر.

الدكتور محمد ابو العلا

ذكرى ثورة ٢٣يوليو تمثل حدثا تاريخيا لمصروالامة العربية

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى إن ذكرى ثورة ٢٣يوليو تمثل حدثا تاريخيا لمصر فحسب وإنما للأمة العربية ككل فهى التى قادت التحرر فى العالم وأعادت مصر للمصريين. وأضاف فى تصريح لفيتو: نحن تربينا وعشنا على مبادئ ٢٣يوليو ومبادئ الزعيم جمال عبد الناصر وعايشنا الظروف الصعبة التى واجهته.

وأكد أن إنجازات ٢٣يوليو لا تحصى فى التعليم والصحة والقضاء على الإقطاع وبالتالى علينا استكمال مشروع عبد الناصر ودعم الرئيس السيسي فى ظل التحديات الحالية.

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محسن جلال

٢٣يوليو، تعكس انتصار إرادة الشعب المصري.

علق المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري، على الذكرى ٢٣يوليو، حيث أكد أنها تعكس انتصار إرادة الشعب المصري.

سبب إطلاق مقولة ارفع رأسك يا أخي



وأشار جلال إلى أن عبد الناصر، الذي أطلق مقولة: "ارفع رأسك يا أخي قد مضى عهد الاستعباد"، لا يزال رمزًا للكرامة الوطنية، حيث يعيش الشعب المصري ذكراه بما قدمه من إنجازات.

وأضاف جلال لـ فيتو أن عبد الناصر ساهم بشكل كبير في تعليم أبناء الفقراء وإقامة الصناعة في البلاد، وهو ما لم يكن ليحدث لولا ثورة 23 يوليو.

وأكد أن أعماله الخالدة ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، حتى في قلوب الأجيال التي لم تعاصره.

عم بشير

قال الحاج بشير الأسواني ٧٠ عاما لـ"فيتو": “أحضر إلى قبر الزعيم في كل مناسبة واليوم الذكرى الـ ٧٣ لثورة ٢٣ يوليو، وجئنا لنقول له أنت في قلب ووجدان كل مصري.

وأضاف: جمال عبد الناصر عاش ومات من أجل البسطاء والغلابة لذلك هو خالد بداخلنا، ومن السهل

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