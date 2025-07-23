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أخبار مصر

بعد إثارة الجدل، الأزهر يوضح أسباب حذف بيان نصرة أهل غزة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو

رد المركز الإعلامي للأزهر الشريف على ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيان الأزهر الشريف المتعلق بالأوضاع في غزة، موضحًا أن هذا القرار جاء انطلاقًا من المسؤولية التي يتحملها الأزهر الشريف أمام الله عزّ وجل تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين. 

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشر  الأزهر بيان حول الأوضاع الإنسانية في غزة قبل أن تقوم المشيخة بحذفه مرة أخرى. 

الأزهر يوضح سبب حذف بيان نصرة أهل غزة 

وقال المركز الإعلامي: إن الأزهر الشريف قد بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها؛ لذا فقد آثر الأزهر الشريف مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميا في غزة، وأملا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأضاف: إن الأزهر الشريف إذ يؤكد ذلك الأمر بكل صدق ومسؤولية أمام الله، فإنه يدعوه -عز وجل- أن يُنزل على أهل غزة مزيدا من الصبر والصمود والسكينة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

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