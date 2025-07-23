أبرزهم شيرين رضا، مشاهير لم يحصلوا على الثانوية العامة

مع كل عام دراسي، تتحول نتيجة الثانوية العامة إلى حدث جلل، تترقبه ملايين الأسر بقلق وأمل، إذ يرون في الثانوية العامة بوابة عبور ومحطة هامة لمستقبل أبنائهم.

وفي ظل هذه الأجواء تبرز قصصا لعدد من المشاهير الذين أثبتوا أن المستقبل لا يُقاس فقط بـ"المجموع"، وأن شهادة الثانوية العامة ليست وحدها معيار النجاح، فهناك من لم يحصلوا على هذه الشهادة أصلًا، ومع ذلك نجحوا في شق طريقهم نحو النجومية وصنعوا لأنفسهم أسماء لامعة في مجالات الفن والثقافة، ليؤكدوا أن للنجاح وجوهًا متعددة، وأن الإصرار والموهبة قد يفتحان أبوابًا تعجز عنها الدرجات وحدها.

شيرين رضا

ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنانة شيرين رضا التي كشفت في لقاء إعلامي سابق أنها لم تحصل على شهادة الثانوية العامة، إذ توقفت مسيرتها الدراسية عند الشهادة الإعدادية فقط، حيث إنها رسبت في امتحانات الثانوية العامة، ثم قررت السفر إلى الخارج لاستكمال دراستها، ورغم حصولها على شهادة هناك، فإنها غير معترف بها في مصر، مما يجعلها رسميًّا حاصلة على الإعدادية فقط.

ورغم ذلك، لم تقف شيرين أمام العائق الأكاديمي طويلًا، إذ استطاعت أن تفرض نفسها كأيقونة في عالم الإعلانات ثم التمثيل، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها.

محمد الشرنوبي

الفنان محمد الشرنوبي من النجوم الذين دخلوا عالم العمل في سن مبكرة، وهو ما أثر على استكمال مسيرته التعليمية بشكل تقليدي، ولم يحصل على شهادة الثانوية العامة حتى الآن حيث إنه حاصل فقط على الشهادة الإعدادية، وصرح بذلك أكثر من مرة، موضحًا أن انشغاله بالعمل منذ المراهقة جعله لا يصب كامل تركيزه في التعليم، ورغم غياب الشهادة، فقد حجز لنفسه مكانًا بارزًا في عالم الدراما والغناء، بفضل موهبته وحضوره القوي، ليؤكد أن التعليم مهم، لكن النجاح ليس مرهونًا فقط بالشهادات.

فيفي عبده

أما الفنانة فيفي عبده فخرجت من المدرسة في الصف الثالث الابتدائي، لكنها تعتبر أن الحياة كانت مدرستها الحقيقية، مشيرة إلى أنها تحمل "شهادة الحياة" التي تصفها بأنها “صعبة”، ومع ذلك، فقد حرصت فيفي على أن يحصل أبناؤها على تعليم جيد.

ورغم عدم تحقيقها نجاحًا على مستوى التعليم، إلا أنها أصبحت واحدة من أشهر الراقصات والممثلات في تاريخ الفن المصري.

عباس العقاد

يسطع نجم الأديب الكبير عباس محمود العقاد في سماء الثقافة في مصر والوطن العربي، ورغم نبوغه الفكري إلا أنه لم يحصل سوى على الشهادة الابتدائية، ولكن لم يكن هذا الأمر عائقًا أمام طموحه، بل كان دافعًا لصقل موهبته عبر القراءة والتعلم الذاتي حتى صار مفكرًا وشاعرًا وسياسيًا بارزًا.

كوكب الشرق.. أم كلثوم

تبرز كوكب الشرق أم كلثوم كنموذج استثنائي في معادلة الموهبة والثقافة رغم عدم الحصول على أي “شهادات”، فلم تتدرج “ثومة" في سلم التعليم، إذ اقتصرت دراستها على “الكتاب” وحفظ القرآن الكريم، لكنها امتلكت إحساسًا نادرًا باللغة والموسيقى جعلها تتفوق على مثقفي عصرها وتصبح اسمًا صعبًا في عالم الغناء في مصر والوطن العربي أجمع.

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