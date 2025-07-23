بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية المهمة، ومتابعة جهود تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع انعقاد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، حيث يدلي رئيس الوزراء بعدد من التصريحات المهمة حول نتائج الاجتماع، وما تم مناقشته من قرارات وتكليفات تتعلق بخطط الحكومة خلال الفترة المقبلة.

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