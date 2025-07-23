أول رد فعل من مها الصغير بعد قرار "الأعلى للإعلام"

في أول رد فعل غير مباشر من الإعلامية مها الصغير عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن منع ظهورها الإعلامي لمدة 6 أشهر، نشرت مها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة لكأس عصير، وضعت أسفله لافتة صغيرة كتب عليها: "أنت دائمًا في قلبي"، وحملت اللافتة توقيع والدها الراحل "محمد الصغير".

قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد قرر خلال اجتماعه الأخير، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج «معكم منى الشاذلي» لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وقرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

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