الأربعاء 23 يوليو 2025
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التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "بدران" لتقديم الخدمات الطبية

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
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وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية "الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية - الأطفال المعرضين للخطر - المسنين - الأشخاص ذوي الإعاقة" المقيمين بدور الرعاية المختلفة.

وقع البروتوكول الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعلا إسماعيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة بدران.

 

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الوزارة  على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لكافة المقيمين بدور الرعاية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات الصحية.

وتقدم مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية الخدمات الصحية المتكاملة والتي تشمل كافة التخصصات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك مع توفير كافة الأدوية اللازمة للحالات، هذا فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية الطبية، وذلك من خلال قوافل طبية متخصصة والعيادات التابعة للمؤسسة بالمحافظات المختلفة.

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