مسن 70 عاما لـ"فيتو": أحضر إلى قبر عبد الناصر كل عام.. وجئنا نقول له أنت في قلب المصريين

قال الحاج بشير الأسواني ٧٠ عاما لـ"فيتو": “أحضر إلى قبر الزعيم في كل مناسبة واليوم الذكرى الـ ٧٣ لثورة ٢٣ يوليو، وجئنا لنقول له أنت في قلب ووجدان كل مصري.

وأضاف: جمال عبد الناصر عاش ومات من أجل البسطاء والغلابة لذلك هو خالد بداخلنا، ومن السهل أن تصنع رئيسا لكن من الصعب أن تصنع زعيما، وعبد الناصر زعيم لكل عربي”.

ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

وكان الناصريون ومحبو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قد توافدوا منذ الصباح اليوم على ضريحه لإحياء ذكرى ٢٣ يوليو، كما حضر أيضا عدد من المصريين من كل الفئات، وشهد الضريح تواجد عدد من الوفود العربية لإحياء ذكرى ميلاده.

ويحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حبيب الملايين كما كان يلقبه المصريون، وقائد ثورة 23 يوليو للقضاء على الإقطاع والاستعمار وأعوانه، هو ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بعد اللواء محمد نجيب.

وُلد جمال عبد الناصر بشارع قنوات بحي باكوس بالإسكندرية، وهو الابن الأكبر لعبد الناصر حسين من أسرة صعيدية بقرية بني مر في أسيوط، وعمل والده وكيلًا لبريد باكوس، لذلك أصبحت الإسكندرية تحتل مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وكان يلجأ إليها بين الحين والآخر.

وانتقل عبد الناصر في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد بالإسكندرية ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937.

التحق بعدها بالكلية الحربية وتخرج عام 1938 في دفعة استثنائية بعد 17 شهرا ليعمل بسلاح المشاة، ونقل إلى منقباد بالصعيد ليلتقى بزكريا محيى الدين وأنور السادات، وانتقل بعدها الى السودان وهناك التقى بعبد الحكيم عامر ورقى إلى رتبة ملازم أول، ليعود ثانية إلى مصر بالقرب من العلمين.

يقول جمال عبد الناصر في كتابه “فلسفة الثورة”: في هذه المرحلة رسخت فكرة الثورة في رأسي رسوخا تاما واتجه كل جهدي إلى تجميع عدد كبير من الزملاء من الضباط الشبان الذين يؤمنون بصالح الوطن.

قاد جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار وقضى على الملكية وطرد الاحتلال الانجليزي وبعد صعوده للحكم في مصر قاد ثورة اجتماعية ما زالت تتمتع بشعبية جارفة في العالم العربي وليس وحدها حتى الآن.

أركان الفكر الناصري

يعد الفكر الناصري من أبرز التيارات الفكرية والسياسية التي ظهرت في العالم العربي في منتصف القرن العشرين، ويعكس رؤية شاملة لتحقق الحرية والعدالة والتنمية في البلدان العربية. قام هذا الفكر على العديد من المبادئ الأساسية التي شكلت جوهر حركة الزعيم المصري جمال عبد الناصر، والتي سعت إلى تحقيق وحدة عربية شاملة، تحسين أوضاع الشعوب العربية، وتنمية الدول العربية اقتصاديًا واجتماعيًا.

1. الحرية والوحدة العربية

يعد ناصر من أبرز دعاة الوحدة العربية، إذ كان يرى أن العالم العربي يجب أن يتحد ليواجه التحديات الداخلية والخارجية، ويحقق قوة سياسية واقتصادية. وكانت رؤيته للوحدة العربية مستندة إلى القومية العربية، وهي الوحدة التي تعتمد على الثقافة واللغة والتاريخ المشترك بين الشعوب العربية. دعا إلى تأسيس كيان عربي موحد تكون له القدرة على التأثير في الساحة العالمية ويكون قادرًا على الدفاع عن مصالحه.

كما كانت الحرية جزءًا أساسيًا من الفكر الناصري. كان عبد الناصر يسعى إلى تحرير الشعوب العربية من الاستعمار والهيمنة الأجنبية، ويرى أن الاستقلال السياسي والاقتصادي هو الطريق الوحيد لتحقيق الحرية الحقيقية للعرب.

2. التنمية والإنتاج والتصنيع

ركز الفكر الناصري على ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم العربي. في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تواجهها الدول العربية، كانت رؤية عبد الناصر تقوم على تحسين الظروف الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات. كان يعتقد أن التصنيع هو السبيل الأساسي للنهوض بالاقتصاد، ولذلك كان يسعى إلى بناء المصانع الكبرى وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

كان التصنيع في الفكر الناصري مرتبطًا أيضًا بتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين الدول العربية، وهو ما يعزز من قوة المنطقة العربية ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات. ومن خلال استثمار الموارد المحلية وتوفير البنية التحتية اللازمة، كان الفكر الناصري يرى في التصنيع الحل الأمثل للنهوض بالأمة العربية.

3. مجتمع الكفاية والعدل

كان من المبادئ الأساسية في الفكر الناصري إنشاء مجتمع يتمتع بالكفاية والعدل. كان عبد الناصر يرى أن العدالة الاجتماعية هي الأساس لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي. ومن هنا، عمل على توفير احتياجات الناس الأساسية من التعليم، الرعاية الصحية، والعمل. كما سعى إلى تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والكادحة، سواء كانوا عمالًا أو فلاحين أو منتجين، وذلك من خلال تشجيع مشروعات التنمية المستدامة.

كان ناصر يسعى لبناء دولة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين، حيث تضمن تكافؤ الفرص وتكفل حقوق الفئات الفقيرة في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب في بناء الوطن.

4. مساندة الفقراء والطبقات الكادحة

أولى الفكر الناصري اهتمامًا كبيرًا بالفقراء والطبقات الكادحة. كان يرى أن هذه الفئات هي الأساس في بناء المجتمع، ومن ثم كانت السياسات الناصرية تركز على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والمشاريع التنموية، عمل عبد الناصر على توفير فرص للفقراء لتحسين حياتهم، وزيادة الوعي بحقوقهم.

كما كان هناك اهتمام خاص بالطبقات العاملة والفلاحين، حيث سعى إلى توفير حياة أفضل لهم عبر تحسين ظروف العمل والزراعة، وتوفير الضمانات الاجتماعية التي تحمي حقوقهم.

5. نشر العلم وتطبيقه على أرض الواقع

من الركائز الأساسية للفكر الناصري كان الاهتمام الكبير بالتعليم والعلم. كان عبد الناصر يعتقد أن العلم هو الأساس الذي يبني عليه الوطن قوته.

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