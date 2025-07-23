الأربعاء 23 يوليو 2025
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أخبار مصر

السيسي في ذكرى 23 يوليو: نواصل المسيرة المشرفة بكل طموح لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في الذكرى الـ٧٣ لثورة ٢٣ يوليو، نستعيد مشهدًا خالدًا في تاريخ الأمة، حمل أحلام المصريين وطموحاتهم نحو التنمية والكرامة والاستقلال.  

وأضاف الرئيس السيسي: “وإذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية، نستحضر تضحيات الأبطال الذين آمنوا بحق المصريين في التقدم والتحرر بارادة لا تُكسر وعزيمة لا تلين، ونؤكد على مواصلة المسيرة المشرفة بكل طموح لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا. حفظ الله مصر وشعبها، وألهمنا دائمًا سُبل التقدم والرخاء، وكل عام وحضراتكم بخير”. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فيس بوك الذكرى الـ٧٣ لثورة ٢٣ يوليو

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