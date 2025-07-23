عبد الحكيم عبد الناصر: ثورة 23 يوليو قامت من أجل المواطن البسيط وإنجازاتها مستمرة حتى الآن (فيديو)

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، إن ثورة ٢٣يوليو قامت من أجل المواطن البسيط وإنجازاتها مستمرة وباقية حتى الآن.

وأضاف عبد الناصر الابن، أن القضية الفلسطينية كانت على رأس اهتمامات عبد الناصر، وأن تأميم قناة وبناء السد العالى، وبناء الجيش من أهم إنجازات ثورة ٢٣ يوليو التى ساهمت فى تحرير العديد من البلدان العربية والأفريقية وحركات التحرر فى مختلف أنحاء العالم.



وأضاف أن أعداء الزعيم عبد الناصر فشلوا فى النيل منه رغم مرور ٥٥عاما على رحيله و٧٣ عاما على ثورة ٢٣ يوليو، فمازال عبد الناصر الغائب الحاضر.

وتوافد منذ قليل، العشرات من محبي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى الضريح الخاص به بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، وذلك للاحتفال بالذكرى الـ٧٣ لثورة 23 يوليو 1952.

وحمل الزوار صور الزعيم الراحل، كما وضع آخرون باقات من الورود على الضريح، كما قام بعضهم بقراءة آيات من القرآن الكريم على روح الراحل.

ميلاد جمال عبدالناصر

وُلد عبد الناصر في حى باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير 1918، بعد انتقال الأسرة للإقامة بالإسكندرية، حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء فى منزل القنواتى بباكوس وبعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وأصبح يلجأ إليها بين الحين والآخر.

محبو عبد الناصر

وهناك إنجازات عديدة لعبد الناصر خاصة فى ملف العدالة الاجتماعية، حيث كان يرى أن الشعب هو مَن يملك ثروات البلاد، ورفض مجتمع الـ 5% الأغنياء بجانب دعم الفلاح ومجانية التعليم وإنشاء المصانع الذى ساهم فى تنفيذ إنجازاته، واهتم أيضًا بدعم الفلاح المصرى من خلال طرح أراضٍ زراعية كثيرة للفلاح المصرى من أجل زراعتها، وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعى إلى جانب إنشاء المصانع لتشغيل الشباب إلى جانب التعليم.

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