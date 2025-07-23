الأربعاء 23 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

طرح الإعلان الرسمي لفيلم Giant لأمير المصري

أمير المصري، فيتو
أمير المصري، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Giant للفنان أمير المصري الإعلان الرسمي للعمل تمهيدًا لعرضه في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط. 

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقوم بدوره أمير المصري، وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي، تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان إنجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.  

 

فيلم Giant

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري، عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان أثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.  

فيلم In Camera

وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة.  

كما حصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة.Sutherland  

أحدث أعمال أمير المصري

كما ينتظر أمير قريبًا عرض فيلمه العالمي 100 Nights of Hero، الذي يشاركه بطولته إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين.  

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان، ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال. 

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سيلفستر ستالون مهرجان القاهرة السينمائي أمير المصري فيلم Giant الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد شيفيلد

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