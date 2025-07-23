1.5 مليون مشاهدة لأغنية "مكسرات" لـ أحمد سعد على يوتيوب (فيديو)

حققت أغنية “مكسرات” للمطرب أحمد سعد من ألبومه الجديد “بيستهبل” 1.5 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحها ضمن أغاني الألبوم عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية مكسرات

واحتلت أغنية مكسرات المرتبة الثانية في قائمة تريند الموسيقى بالموقع، وهي من كلمات حازم x، ألحان أحمد طارق يحيى وحازم x.

كلمات أغنية مكسرات

وتقول كلمات الأغنية:

مبدأنا السنة ديه.. اننا هنبطل مداديه

واللي واخد عننا صورة وحشة.. هنبعت له عليها فيديو هدية

مبدأنا السنة ديه.. اننا هنبطل حنيه

معجبكوش لما استحملنا.. فاخترنا راحتنا النفسية

هو انتو انتو انتو انتو .. عليكو ضغوطات

طب احنا احنا احنا يعني.. علينا مكسرات

هو انتو انتو انتو انتو .. واخدين صدمات

اما احنا احنا احنا يعني.. واخدين خصومات

طب ايوة ايوة ايوة.. احنا اخر انبساط

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