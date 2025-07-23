الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بقنا

إسعاف
إسعاف

أصيب شخصان اليوم الأربعاء في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، بنجع أبو الحمد التابعة لمركز دشنا شمال قنا

تفاصيل الواقعة بقنا
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد يفيد ورود بلاغ بإصابة شخصين إثر تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بنجع ابو الحمد بمركز دشنا بقنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة شخصين، إثر تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بنجع ابو الحمد بمركز دشنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث. 

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