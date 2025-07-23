إصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بقنا

أصيب شخصان اليوم الأربعاء في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، بنجع أبو الحمد التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد يفيد ورود بلاغ بإصابة شخصين إثر تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بنجع ابو الحمد بمركز دشنا بقنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة شخصين، إثر تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بنجع ابو الحمد بمركز دشنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.