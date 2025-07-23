صرف صحي الإسكندرية تستقبل أعضاء مكتبة النشء في زيارة تعليمية لمنطقة "9 ن"

استقبلت شركة الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، زيارة ميدانية لأعضاء مكتبة النشء ضمن برنامج أنشطة القراءة الصيفي لعام 2025.

وقد تم تنظيم الزيارة إلى منطقة “9 ن”، حيث تعرف المشاركون على طبيعة عمل الشركة في إدارة مياه الصرف الصحي، وشاهدوا شرحًا تفصيليًا حول دورة المياه داخل محطات الرفع، وأنظمة تنقية المياه، بالإضافة إلى آليات المعالجة والتحكم البيئي التي تعتمدها الشركة.

تعزيز وعي الأطفال واليافعين بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه

وتضمنت الزيارة جولة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال واليافعين بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، والتعرف على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال البنية التحتية للمياه، حيث تم تسليط الضوء على تقنيات تحلية المياه، وتوزيعها، ومعالجتها، باستخدام أساليب مبسطة وتفاعلية تتناسب مع الفئة العمرية المشاركة.

شارك في الزيارة 20 طالبًا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 12، 16 عامًا، إلى جانب اثنين من موظفي مكتبة الإسكندرية المشرفين على المجموعة.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على أهمية مثل هذه الزيارات في ترسيخ مفاهيم الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الجديدة، مشيدة بالتعاون المستمر مع مكتبة الإسكندرية التي تلعب دورًا بارزًا في دعم التثقيف البيئي والتنموي.

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