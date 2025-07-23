الأربعاء 23 يوليو 2025
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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا

أسماء ضحايا حادث
أسماء ضحايا حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بصحراوي المنيا

حصلت "فيتو" على أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

اسماء ضحايا حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المتوفين كلا من ملك حسن وشقيقتها مكة، هيام قطب، أسامة عبد الرسول، فيما أصيب 5 آخرون وهم ريهام حسن 20 عاما، يوسف حسن 12 عاما، عبد الراضي مصطفى 75 عاما، حسن فرغلي 63 عاما، محمد عبد الراضي 25 عاما.

بوابة الرسوم بمدخل مدينة المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام بوابة الرسوم بمدخل مدينة المنيا.

حادث المنيا 

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين قبل أن يرتفع عدد المصابين إلى 5 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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