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حوادث

حبس عصابة للنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس ٤ أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، ويتصلون بالمواطنين هاتفيًا للحصول على بياناتهم البنكية، ثم يقومون باستخدام تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدتهم المالية.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 11 شريحة اتصال لشركات مختلفة و7 هواتف محمولة.


وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد مزاولتهم لهذا النشاط الإجرامي. 

وبمواجهتهم، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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